Yıkılmaz kardeşlerin acı günü

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Gazeteci Yüksel ve Yavuz Yıkılmaz'ın babaları Mükremin Yıkılmaz, 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bir süredir Kayseri Şehir Hastanesi'nde akciğer kanseri tedavisi gören Mükremin Yıkılmaz'ın on gün önce Kovid testi pozitif çıktı. Sabaha karşı fenalaşan Yıkılmaz, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yıkılmaz'ın cenazesi, Tomarza ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, merhumun yakınları ve basın mensupları katıldı.

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