Kayserispor'da galibiyet hasreti 6 maça çıktı

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, dün deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Süper Lig´de mücadele eden Hes kablo Kayserispor, dün deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Ligde son galibiyetini deplasmanda Atakaş Hayatspor´a karşı 3-1´lik skorla alan Kayseri temsilcisi, sonrasında oynadığı 6 mücadeleden 3 beraberlik, 3 de yenilgi aldı. Puanı 34 olan sarı-kırmızılı takım salı günü evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-04-17 16:34:34



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