Kalp hastası iki bebek, ambulans uçakla sevk edildi

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de hipoplastik sol kalp sendromu hastası olarak dünyaya gelen 2 bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulanslar ile İstanbul ve Ankara'daki hastanelere sevk edildi.
Kayseri'de dünyaya gelen iki erkek bebeğe hipoplastik sol kalp sendromu teşhisi konuldu. Tedavileri devam eden bebeklerden birinin İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi´ne diğerinin ise Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevkine karar verildi. Bebeklerin hastaneye yetişmesi için Kayseri'ye Ankara'dan Sağlık Bakanlığı'na ait 2 ambulans uçak gönderildi. Kayseri Şehir Hastanesi´nde tedavi gören bebek İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi´ne, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde tedavi gören bebek ise Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-04-17 17:14:33
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