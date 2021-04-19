Develi'de uyuşturucuya 4 gözaltı

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Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 25 gram bonzai ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak jandarma ekiplerinin Develi ilçesinde çalışma yaptığı öğrenildi. Jandarma ekipleri C.Ö., M.N.U., H.O. ve A.Ö. isimli şahısların üstünde arama yaptı. Yapılan aramalarda 25 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

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