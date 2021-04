Büyükşehir hizmetleri kısıtlamıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araç yoğunluğunun en asgari düzeye ulaştığı sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunu yine fırsata çevirerek, hizmetlerini hızlandırdı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu kısıtlamasında tam kadro sahada çalışmaya devam etti.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kısıtlamayla birlikte trafiğin azalmasını göz önünde bulundurarak, yapımı devam eden Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı üzerindeki katlı kavşak ve 2 adet U alt geçit çalışmalarını, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2’nci uygulama etabı çalışmalarını ve Erciyes Üniversitesi yolu üzerinde yol genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarını aralık vermeden sürdürdü.

KASKİ, HER HAFTASONU ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) tarafından vatandaşların her hangi bir mağduriyet yaşamamaları için yapılan alt yapı çalışmaları da her hafta sonu olduğu gibi bu hafta da devam etti. Tüm ekip ve ekipmanlarla seferber olan KASKİ, Kayseri genelinde yürüttüğü altyapı hizmetleri kapsamında merkez ve ilçelerde yerleşim alanlarının içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacını karşılayabilmek adına şebeke hat döşeme çalışmalarını hafta sonunda da yoğun mesai yaparak özveriyle sürdürdü.

Ekipler, Melikgazi ilçesi Mimarsinan TOKİ Bostandere Mahallesi’nde içme suyu sondaj çalışması, Erenköy, Gürpınar, Gesi ve Becen Mahallelerinde içme suyu şebeke hattı, Kocasinan İlçesi Oruç Reis Mahallesi Ayancık Caddesi’nde abone bağlantı çalışması, Sancaktepe Mahallesi Erkilet Bulvarı’nda yeni abone bağlantı çalışması, Yahyalı İlçesi Delialiuşağı Mahallesi’nde içme suyu şebeke hattı yapımı, Hacılar İlçesi Sesli, Akdam ve Yukarı Mahallerinde içme suyu şebeke hattı, Bünyan İlçesi Karakaya ve Karahıdır Mahallelerinde içme suyu şebeke hattı, Özvatan İlçesi Küpeli Mahallesi’nde içme suyu şebeke hattı, Develi İlçesi Üsteğmen Hasan Şahan Mahallesi’nde içme suyu şebeke hattı, Tomarza İlçesi Pusatlı Mahallesi’nde içme suyu şebeke hattı, Akkışla İlçesi Kululu ve Gümüşsu Mahallelerinde içme suyu şebeke hattı, Yeşilhisar İlçesi Erenköy Mahallesi’nde içme suyu tesisleri bakım onarım, Atık su terfi istasyonlarında ise bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdiler.

Diğer yandan KASKİ ekipleri, Mimarsinan Bahçelievler, Gesi Fatih, Selimiye, Hürriyet, Becen, Köşk, Fevzioğlu, Egribucak, Tablakaya, Aydınlık Evler, Hunat ve Alpaslan Mahallerinde ise kanalizasyon hattı yenileme ve bağlantı işi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları doğrudan etkileyen ulaşım ve yol gibi hizmetlerin bir an önce hayata geçirilmesi noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

