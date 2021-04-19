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Kadınlar Futbol Ligi D Grubu 1.Hafta Konak Belediyespor - Kayseri Gençlerbirliği: 0-0

İHA

Kadınlar Futbol Ligi D Grubu 1.Hafta Konak Belediyespor - Kayseri Gençlerbirliği: 0-0

Kadın Futbol Ligi 20202021 Sağlık Çalışanları Sezonunda D Grubunda mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği ilk maçında Konak Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Gençlerbirliği ikinci maçında 21 Nisan’da Kdz. Ereğli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
Stat: Antalya Emirhan Otel Spor Kompleksi
Hakemler: Havva Nur Demir xx, Çiğdem Uslu xx, Elif Yılmaz xx
Konak Belediyespor: Rabia Civan xx, Didem aş xx, Sevinç Çorlu xx, Seval Kıraç xx, Sümeyra Kıvanç xx, Busem Şeker xx, Leyla İlter xx, Handan Kurğa x (İlayda Salğar x dk.25),Damla Bozyel x, (Sinem Ayazma x dk.33), Cansu Gürel xx, Selis Demirci xx (Nilay Gürerler x dk.70)
Kayseri Gençlerbirliği: İrem Pehlivan xx, İrem Barut xx, (Melda Çetin x dk.82), Narin Yakut xx, Dilan Aslan xx, Mine Okaytu xx, Elvin Kılınç xx, (Gülşen Urgun x dk.90+6), Nazar Tanrısever xx, (Tuğba Doğan x dk.82), Merve Aladağ xx, (Ayşegül Elif Hemit x dk.90+6) Fatma Nur Şenses xx,(Şeyma Yücel x dk.64) Nazlı Feride Aletirik xx, Zeynep Soyguncu xx
Gol: Yok
Sarı Kartlar: Sevinç Çorlu, Leyla İlter (Konak Belediyespor) Nazlı Feride Aletirik, Elvin Kılınç (Kayseri Gençlerbirliği)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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