Kadınlar Futbol Ligi D Grubu 1.Hafta Konak Belediyespor - Kayseri Gençlerbirliği: 0-0

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Kadın Futbol Ligi 20202021 Sağlık Çalışanları Sezonunda D Grubunda mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği ilk maçında Konak Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Gençlerbirliği ikinci maçında 21 Nisan’da Kdz. Ereğli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Antalya Emirhan Otel Spor Kompleksi

Hakemler: Havva Nur Demir xx, Çiğdem Uslu xx, Elif Yılmaz xx

Konak Belediyespor: Rabia Civan xx, Didem aş xx, Sevinç Çorlu xx, Seval Kıraç xx, Sümeyra Kıvanç xx, Busem Şeker xx, Leyla İlter xx, Handan Kurğa x (İlayda Salğar x dk.25),Damla Bozyel x, (Sinem Ayazma x dk.33), Cansu Gürel xx, Selis Demirci xx (Nilay Gürerler x dk.70)

Kayseri Gençlerbirliği: İrem Pehlivan xx, İrem Barut xx, (Melda Çetin x dk.82), Narin Yakut xx, Dilan Aslan xx, Mine Okaytu xx, Elvin Kılınç xx, (Gülşen Urgun x dk.90+6), Nazar Tanrısever xx, (Tuğba Doğan x dk.82), Merve Aladağ xx, (Ayşegül Elif Hemit x dk.90+6) Fatma Nur Şenses xx,(Şeyma Yücel x dk.64) Nazlı Feride Aletirik xx, Zeynep Soyguncu xx

Gol: Yok

Sarı Kartlar: Sevinç Çorlu, Leyla İlter (Konak Belediyespor) Nazlı Feride Aletirik, Elvin Kılınç (Kayseri Gençlerbirliği)

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