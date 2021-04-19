İki kardeşini bıçakla yaralayan sanığa 14 yıl hapis



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Mustafa G. (23), kardeşleri S.G. (20) ve M.G.'yi (17) bıçakla yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 14 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 3 Haziran'da merkez Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Mustafa G, kız kardeşi S.G. ile erkek kardeşi M.G.'ye bıçakla saldırdı. Olayda 2 kardeş yaralanırken, Mustafa G. gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Mustafa G, hakkında, 'alt soydan akrabayı öldürmeye teşebbüs etme' ve 'yaralama' suçlarından dava açıldı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, Mustafa G. cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu olan M.G. ve S.G. salonda hazır bulundu. Mustafa G.'ye, kız kardeşi S.G.'ye yönelik eylemi nedeniyle, 'alt soydan akrabayı öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 12 yıl 6 ay, erkek kardeşi M.G.´yi 'yaralama' suçundan da 1 yıl 10 ay 15 gün hapis olmak üzere toplam 14 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-04-19 14:18:54



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