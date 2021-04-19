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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor ile Gençlerbirliği 42. Randevuda

İHA

Kayserispor ile Gençlerbirliği 42. Randevuda

Kayserispor ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde 42. kez karşılaşacak.
Süper Lig’in 36. haftasında Kayserispor ile Gençlerbirliği, Kadir Has Stadyumunda 3 puan mücadelesi verecek. İki ekip, bugüne kadar Süper Lig’de 41 kez karşılaştı. Bu maçlarda Gençlerbirliği 19 kez, Kayserispor 11 kez kazandı. 11 maç da berabere bitti. Başkent ekibi 44 gol atarken Kayserispor ise 53 gol attı. Ligin ilk yarısında Ankara’da oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 32’lık sonuçla kazanmıştı.
İki takım arasında Süper Lig'de oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:
2020/2021 GençlerbirliğiKayserispor 32
2019/2020 GençlerbirliğiKayserispor 21
2019/2020 KayserisporGençlerbirliği 20
2017/2018 KayserisporGençlerbirliği 32
2017/2018 GençlerbirliğiKayserispor 12
2016/2017 GençlerbirliğiKayserispor 21
2016/2017 KayserisporGençlerbirliği 02
2015/2016 KayserisporGençlerbirliği 02
2015/2016 GençlerbirliğiKayserispor 20
2013/2014 KayserisporGençlerbirliği 10
2013/2014 GençlerbirliğiKayserispor 11
2012/2013 KayserisporGençlerbirliği 10
2012/2013 GençlerbirliğiKayserispor 40
2011/2012 KayserisporGençlerbirliği 23
2011/2012 GençlerbirliğiKayserispor 10
2010/2011 GençlerbirliğiKayserispor 41
2010/2011 KayserisporGençlerbirliği 11
2009/2010 KayserisporGençlerbirliği 11
2009/2010 GençlerbirliğiKayserispor 00
2008/2009 GençlerbirliğiKayserispor 04
2008/2009 KayserisporGençlerbirliği 13
2007/2008 KayserisporGençlerbirliği 30
2007/2008 GençlerbirliğiKayserispor 11
2006/2007 GençlerbirliğiKayserispor 22
2006/2007 KayserisporGençlerbirliği 00
2005/2006 GençlerbirliğiKayserispor 32
2005/2006 KayserisporGençlerbirliği 20
2004/2005 GençlerbirliğiKayserispor 00
2004/2005 KayserisporGençlerbirliği 12
1997/1998 GençlerbirliğiKayserispor 21
1997/1998 KayserisporGençlerbirliği 20
1995/1996 GençlerbirliğiKayserispor 11
1995/1996 KayserisporGençlerbirliği 22
1994/1995 GençlerbirliğiKayserispor 31
1994/1995 KayserisporGençlerbirliği 34
1993/1994 GençlerbirliğiKayserispor 40
1993/1994 KayserisporGençlerbirliği 13
1992/1993 KayserisporGençlerbirliği 10
1992/1993 GençlerbirliğiKayserispor 04
1985/1986 GençlerbirliğiKayserispor 21
1985/1986 KayserisporGençlerbirliği 11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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