ERÜ İletişim Fakültesi'nden taziye mesajı "İletişim Fakültesi değerli bir dostunu kaybetti"

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, geçen hafta Kovid19'dan dolayı yaşamını yitiren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya için taziye mesajı yayımladı.

Mesajında, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin genç yaşta değerli bir dostunu kaybetmenin hüznünü yaşadığını dile getiren Prof. Dr. Aydın, Altınkaya'nın İletişim Fakültesi'nin çalışmalarına katkı sunan değerli bir paydaşı olduğunu ifade etti.

Bundan sonraki süreçte, İletişim Fakültesi olarak işbirliği içerisinde yürütülen 'Basın Müzesi' ve 'Kayseri Basın Tarihi' kitabı çalışmalarına, Başkan Veli Altınkaya'nın titizliği ile devam edileceğini belirten Prof. Dr. Aydın, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Merhum Veli Altınkaya yalnızca Kayseri medyası ve meslek örgütleri için değil genç kuşak medya profesyonellerini yetiştiren Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin de değerli bir dostu ve paydaşıydı. Birlikte şehrimiz medya mensuplarının ve geleceğin iletişimcilerinin hem toplumsal sorumluluklarına dair farkındalıklarını güçlendirmek hem de nitelikli medya üretimini teşvik etmek amacıyla pek çok etkinliğe imza attılar. Bu etkinliklerden bazıları kendisinin 'Sunuş' yazılarını da içeren, 'Kayseri Basınından Portreler' ve 'Tarih ve İçinde Kayseri Basını' kitaplarıyla kalıcı hale geldi. Merhum Veli Altınkaya bir dönem Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak İletişim Fakültesi Gazetecik Bölümü programlarında birim ve deneyimini genç kuşak gazeteci adaylarıyla paylaşma inceliğinde de bulundu. Bu derslerin öğrencilerimizin motivasyonu üzerindeki olumlu etkisine tanık olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu bu vesileyle bir kez daha belirtmek isterim. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin ve tabi ki Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin O’nun 'Basın Müzesi've 'Kayseri Basın Tarihi' kitabı başta olmak üzere şehir, medya ve tarih açısından nitelikli ve değerli bulunan tüm çalışmalarını içtenlikle ve kısa sürede tamamlayacaklarından eminim. Geçmişin kendisine bıraktığı zenginliğe bugünkü birikimi de katarak, gelecek kuşaklara değerli bir miras bırakan Merhum Başkanımızı bir kez daha rahmetle anıyor, tüm medya mensuplarımıza baş sağlığı diliyorum."

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