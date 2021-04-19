Kayserispor, Gençlerbirliği maçının taktik çalışmasını yaptı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)- Süper Lig´in 36´ncı haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Ligin 35´inci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşan ve sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Hes Kablo Kayserispor, yarın Gençlerbirliği ile sahasında karşılaşacak. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Futbolcuların çalışmalarını tamamladığı antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-04-19 16:06:00
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