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Bıçakla 2 kardeşini yaralayan sanığa 14 yıl 4 ay 15 gün hapis

İHA

Bıçakla 2 kardeşini yaralayan sanığa 14 yıl 4 ay 15 gün hapis

Kayseri’de kız kardeşini ve erkek kardeşini bıçakla yaralamaktan yargılanan sanığa 14 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa G. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken; sanık avukatı, müşteki baba ve 2 mağdur kardeş duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkemede konuşan tutuklu sanık Mustafa G., “Normalde ben ilaçlarımı düzgün içtiğimde ruh sağlığımda herhangi bir problemim olmuyor. Ancak olay günü nasıl oldu bilmiyorum. Aklım başımda değildi. Onlar benim kardeşlerim. Bilerek ve isteyerek yapmadım. Beraatımı talep ediyorum” dedi. Mağdur 2 kardeş S.G. ve M.G ise, “Abimizin gözü dönmüştü. Aklı başında değildi. Bilerek ve isteyerek yapmadı. Şikayetçi değiliz” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılamada, tutuklu sanık Mustafa G.’ye ‘alt soydan akrabayı öldürmeye teşebbüs’ ve ‘yaralama’ suçlarından toplamda 14 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.
3 Haziran 2020 günü Kayseri’nin Melikgazi İlçesinde meydana gelen olayda Mustafa G. bıçakla iki kardeşini yaraladı. Kardeşler S.G. ve M.G. tedavi altına alınırken, saldırgan abi Mustafa G. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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