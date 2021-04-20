Başkan Büyükkılıç ‘Belediyelerde Gıda Bankacılığı Çalıştayı’na videokonferansla katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gıdada kayıp ve israfla mücadelede toplumsal bilincin artırılması için gerçekleşen ‘Belediyelerde Gıda Bankacılığı Çalıştayı’na videokonferans aracılığıyla katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası kapsamında “Belediyelerde Gıda Bankacılığı Çalıştayı” açılış programına videokonferans bağlantısı ile katıldı.

Büyükkılıç, "Sosyal Belediyecilik ve Gıda Bankacılığı" ve "İyi Uygulama Örnekleri" başlıkları ile iki oturuma katılırken, çalıştayda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bugüne kadar 81 ilimizde, toplam 40 bin ton patates ve 10 bin ton kuru soğanın dağıtımını gerçekleştirdik. Böylece, üreticimizin depolarındaki ürünlerin israf olmasını önleyerek gelecek sezonda üretim yapma isteğini de güçlendirdik” dedi.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'de her yıl 19 milyon ton gıdanın çöpe gittiğini, israfı önleyecek alışkanlıkların öne çıkartılması gerektiğini ifade etti.

"Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasında gıdada kayıp ve israfla mücadelede toplumsal bilincin arttırılması hedefleniyor.

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