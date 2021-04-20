Halk otobüsleri zincirleme kaza yaptı

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Kayseri'de 3 halk otobüsü zincirleme trafik kazasına karışırken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı İnönü Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, 38 AB 105, 38 AB 096 ve 38 AB 049 plakalı halk otobüsleri zincirleme kazaya karıştı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza nedeniyle İnönü Bulvarı'nda trafik tek şeritten verildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar kaza yerinden kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

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