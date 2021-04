Başkan Büyükkılıç’tan aşı duyarlılığı çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, aşılama çalışmalarının önemine işaret ederek, sırası gelenlere ve sırası geldiği halde yaptırmayanlara aşılarını bir an önce yaptırmaları çağrısında bulundu.

Toplumda, Kovid19 aşısı konusunda çeşitli spekülasyonlar yapıldığını ancak bunun doğru bir yaklaşım olmadığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bize, aşı konusunda tereddüt ve spekülasyon oluşturmak değil, doktorlara güvenerek tavsiyelerine uymak yakışır” dedi.

Aşının koruyuculuğu konusunda bir miktar tartışmanın yaşandığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, önemli olanın aşının ne kadar koruyucu olduğunun tartışılması değil, bir an önce vurularak toplumda bağışıklığın sağlanması olduğunu söyledi. Büyükkılıç açıklamalarında şunlara yer verdi:

“En azından aşı boyutu vakaların bir miktar daha hafif seyretmesine vesile oluyor. Elbette koruyuculuk konusunda bir miktar tartışma söz konusu. Koruyuculuğu yüzde 80, yüzde 90, yüzde 60, yüzde 70 diyen var. Önemli olan yüzdesinden çok aşının bir an önce yapılıp, toplumda bağışıklık sisteminin oluşturulması ve toplumun, herkesin normal koşullara dönecek boyutlara gelmesidir. Bizlere aşı konusunda tereddüt oluşturmak, sosyal medya üzerinden spekülasyon oluşturmak değil doktorlarımıza güvenerek onların önerileri doğrultusunda tavsiyelere uymak yakışır. Hem altyapı hem bilim adamları adına, hem de sağlığa ve insana verdiği değer adına Türkiye kadar bir başka ülke yok. Şimdi böyle bir süreçte bizi yönetenlere itimat etmek yerine spekülasyon oluşturur, kafa karışıklığına neden olursak bu gidiş kaç sene devam eder bilemeyiz. O yüzden hepimiz üzerimize düşeni yapıp, gerekli tedbirleri almamız lazım.”

Türkiye’deki aşılama süreci hakkında konuşan Başkan Büyükkılıç, halka hizmet edenlere güvenerek onların yükünü artırmamak gerektiğine işaret etti. Büyükkılıç, “Hizmet edenlerin yükünü artırmayacağız. Hakikaten sağlık çalışanlarımızı seviyorsak bizim sağlık çalışanlarımızın yükünü artırmamamız lazım. Hepimizin dikkat etmesi ve önerilere uyması lazım. Zorluk çıkartmamamız lazım. Onlar hiçbir zaman bizim kötülüğümüzü isteyen insanlar değil. Bizim için çırpınıyorlar” diye konuştu.

