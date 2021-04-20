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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserigaz, yetkisi olmayan iç tesisat firmalarına karşı abonelerini uyardı

İHA

Kayserigaz, yetkisi olmayan iç tesisat firmalarına karşı abonelerini uyardı

Doğal gaz tesisatı yaptırmak isteyen abonelerini Kayserigaz’dan yetki almış firmalarla çalışmaları gerektiği konusunda uyaran Kayserigaz, can ve mal güvenliği için tesisatın yönetmeliklere uygun malzemelerle ve mühendis kontrolünde yapılmasının büyük önem taşıdığını; bu nedenle yetkisi bulunmayan firmalara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Kayserigaz, doğal gaz tesisatı yaptırmak isteyen abonelerini, mutlaka yetkili iç tesisat firmaları ile çalışmaları konusunda uyardı. SOCAR Doğal Gaz Varlık Operasyonları Direktörü Dinçer Akbaba, “Abonelerimizin doğal gazı güvenli bir şekilde kullanmaları için belirlenen standartlarda ve özelliklerdeki ürünler ile tesisatlarının döşenmesi gerekir. Projelerin ve tesisatların yönetmeliklere uygun olarak, mühendis kontrolünde yapılması büyük önem taşıyor. Bu nedenle abonelerimizin mutlaka Kayserigaz’dan sertifika almış yetkili iç tesisat firmalarıyla çalışmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Ayrıca mevzuat gereği firmaların doğal gaz projelendirme ve tesisat faaliyetleri yapabilmeleri için yetki belgesi almaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olmayan firmalara kesinlikle itibar edilmemesi gerekir” dedi.
FİRMALARIN YETKİ NUMARALARINI MUTLAKA KONTROL EDİN
Akbaba, “Abonelerimizden firmalarla anlaşmadan önce mutlaka firmaların belgelerini kontrol etmelerini istiyoruz. İnternet sitemizde bulunan yetkili iç tesisat firmaları listemizden firmaların yetkilerini kontrol edip, sertifikalarını teyit edebilirler” diye konuştu. Abonelerin iç tesisatlarını yaptıracakları yetkili firma ile mutlaka yazılı ve imzalı sözleşme yapması gerektiğini de hatırlattı.
Yapılan açıklamada, abonelerin yetkili firmalara nasıl ulaşabilecekleri konusunda da bilgilendirme yapıldı. Yeni aboneler, başvuru sürecinin ardından doğal gaz iç tesisat projelerini ve tesisatlarını yaptırmak üzere yetkili firmaların listesine www.kayserigaz.com.tr üzerinden ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra 444 5 429 no’lu Kayserigaz Müşteri İletişim Merkezi’ni arayarak da yetkili firma bilgilerine ulaşılabiliyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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