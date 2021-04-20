'Muska' dolandırıcılığı davası sanıklarına hapis cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Muska' dolandırıcılığı davası sanıklarına hapis cezası

DHA

'Muska' dolandırıcılığı davası sanıklarına hapis cezası


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Z.Ç.'yi dini nikahla birlikte yaşadığı kişiyle bozuk olan arasını 'muska' yazarak düzeltme vaadiyle 500 TL dolandırdıkları suçlamasıyla yargılanan E.B., 1 yıl 10 ay, M.Y. ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
Olay, 8 Eylül 2019'da meydana geldi. C.Ç. isimli kadın, aralarında geçimsizlik olduğunu belirttiği, dini nikahla birlikte yaşadığı kişiyle arasının düzelmesi için E.B. ve M.Y.'ye 500 TL karşılığında 'muska' yazdırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadının şikayeti üzerine E.B. ve M.Y., gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli hakkında 'dini duyguların kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında karar verildi. E.B.'ye 1 yıl 10 ay, M.Y.'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ceza ile ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-04-20 14:41:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir ile rengarenk Kayseri
YEREL HABERLER Büyükşehir ile rengarenk Kayseri
Aranması olan 589 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Aranması olan 589 şahıs yakalandı
Kayseri’de 72 hırsızlık olayına karışan 93 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri’de 72 hırsızlık olayına karışan 93 kişi ...
Kayserigaz, yetkisi olmayan iç tesisat firmalarına karşı abonelerini uyardı
YEREL HABERLER Kayserigaz, yetkisi olmayan iç tesisat firmalarına ...
Talas’ta zabıta denetimleri sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Talas’ta zabıta denetimleri sıklaştırıldı
Başkan Büyükkılıç’tan aşı duyarlılığı çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan aşı duyarlılığı çağrısı
Tomarzalı Hayırsever Hanife Ada: "Afrika'da 14. su kuyumuz dualar eşliğinde açıldı"
YEREL HABERLER Tomarzalı Hayırsever Hanife Ada: "Afrika'da 14. su ...
Halk otobüsleri zincirleme kaza yaptı
YEREL HABERLER Halk otobüsleri zincirleme kaza yaptı
Güneş: "Kuraklık tehlikemiz yok" Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş: "İstediğimiz kar ve yağmur yeterince yağdı"
YEREL HABERLER Güneş: "Kuraklık tehlikemiz yok" Ziraat Odaları İl ...
Talas Belediyesi’nden bir sosyal sorumluluk projesi daha: ‘Biz pişirelim siz ulaştırın’
YEREL HABERLER Talas Belediyesi’nden bir sosyal sorumluluk projesi ...
Başkan Büyükkılıç ‘Belediyelerde Gıda Bankacılığı Çalıştayı’na videokonferansla katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç ‘Belediyelerde Gıda Bankacılığı ...
Aydemir’den ‘destek’ çağrısı: “İhtiyaç sahiplerine iftarlarını lokantalardan alalım” Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir: “Bu Ramazan’da da iftarımızı esnafımızdan yapalım”
YEREL HABERLER Aydemir’den ‘destek’ çağrısı: “İhtiyaç sahiplerine ...
Develi’de zabıta ekiplerinden fırınlara maske ve hijyen denetimi
YEREL HABERLER Develi’de zabıta ekiplerinden fırınlara maske ve ...
Ramazan’da Kocasinanlılara her zamankinden daha fazla destek Kocasinan Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine ramazan iaşesi
YEREL HABERLER Ramazan’da Kocasinanlılara her zamankinden daha fazla ...
Yerli aşıda Faz-2'nin ilk sonuçları: Klasik yan etkiler
YEREL HABERLER Yerli aşıda Faz-2'nin ilk sonuçları: Klasik yan ...
Mutlu Yüzler Projesi ile spor devam ediyor
YEREL HABERLER Mutlu Yüzler Projesi ile spor devam ediyor
Tsstur, çeşitli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Tsstur, çeşitli spor organizasyonlarına ev sahipliği ...
Kayserispor kampa girdi
YEREL HABERLER Kayserispor kampa girdi
Kayserispor-Gençlerbirliği maçını Alper Ulusoy yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor-Gençlerbirliği maçını Alper Ulusoy ...
Bıçakla 2 kardeşini yaralayan sanığa 14 yıl 4 ay 15 gün hapis
YEREL HABERLER Bıçakla 2 kardeşini yaralayan sanığa 14 yıl 4 ay 15 ...
Kayserispor, Gençlerbirliği maçının taktik çalışmasını yaptı
YEREL HABERLER Kayserispor, Gençlerbirliği maçının taktik ...
SGK'dan İstihdamı artıran, üretimi güvenle sürdüren Kayseri Şeker'e teşekkür SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül: "Kayseri Şeker disiplini ile Türkiye'ye örnek oldu"
YEREL HABERLER SGK'dan İstihdamı artıran, üretimi güvenle sürdüren ...
ERÜ İletişim Fakültesi'nden taziye mesajı "İletişim Fakültesi değerli bir dostunu kaybetti"
YEREL HABERLER ERÜ İletişim Fakültesi'nden taziye mesajı "İletişim ...
Yiğit Aslan, şampiyonluk serisine devam ediyor
YEREL HABERLER Yiğit Aslan, şampiyonluk serisine devam ediyor