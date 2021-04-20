Camilerden musluk çalan 3'ü çocuk 4 kişi yakalandı



Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de Yanıkoğlu Camii'nin abdesthane ve tuvaletindeki 25 musluğun çalınmasıyla ilgili 3'ü çocuk 4 kişi yakalandı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de geçen pazar günü, Yanıkoğlu Camiinin abdesthane ve tuvaletindeki 25 musluk kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Kentte benzer hırsızlık olayların yaşanması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma başlattı. Bu sırada Seyit Gazi Mahallesi'nde bulunan Silver Camiinin şadırvanındaki muslukları çalan M.Ç. suçüstü yakalandı. M.Ç. emniyetteki ifadesinde, Yanıkoğlu Camiinin musluklarını da U.K, B.Ç. ve E.Y. ile çaldıklarını söyledi. . Bunun üzerine, yaşları 18 yaşından küçük olan U.K, B.Ç. ve E.Y.'de saklandıkları evde yakalandı. Evde yapılan arama da 50 çalıntı musluk ele geçirildi. Şüphelier sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-04-20 16:25:49



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