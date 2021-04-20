Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobilden uyuşturucu çıktı

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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobilde 30 gram metamfetamin, 75 gram bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine takibe alınan M.B.'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi. M.B., polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu M.B. yakalanarak, gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, 30 gram metamfetamin ve 75 gram bonzai ele geçirildi. M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-04-20 17:27:11



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