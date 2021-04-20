Mustafa Tokgöz: "Ligde kalacağız ama bu eziyeti hep çekeceğiz gibi duruyor"

Süper Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği ile evinde 22 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor’un Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, maç sonunda yaptığı açıklamada "Ligde kalacağız ama bu eziyeti hep çekeceğiz gibi duruyor" dedi.

Gençlerbirliği karşısında 3 puanın alınması gerektiğini fakat yine berabere kalınan bir maç olduğunu söyleyen Tokgöz, "Önümüzde maçlar var ama rahat yüzü görmek bize haram herhalde. Maalesef şu gün 3 puanı alıp, en azından bir nefes almamız gerekiyordu ama bunu da maalesef yakalayamadık. Berna Başkan en son Antalyaspor maçı öncesi 'Bu maçı da alın maaşları ve primleri pazartesi günü yatıralım' dedi. Antalya’ya yenilmemize rağmen, sırf söz verdik, çocukların morali bozulmasın diye pazartesi günü paraları yattı. Herkesin elinden geleni yaptığına inanıyorum, öyle olmasını umut ediyorum. Kaybedilmiş bir şey yok ama son maça kadar bu eziyet sanki gidecek gibi. Bir maç al, bir sınırda bekle, bir ileriye çık. İnanın biz de yorulduk. Bu kadar fedakarlığa rağmen bunun karşılığında puanların alınamaması, tüm taraftarlarımız gibi bizi de üzdü ve yıprattı. Hiç önemli değil. Yine de son maça kadar mücadelemiz devam edecek. Allah’ın izniyle son maçta da bu ligde kalacağımız garanti olacak ama bu eziyeti hep birlikte çekeceğiz. Sonunda da gülen taraf biz olacağız inşallah" açıklamasını yaptı.

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