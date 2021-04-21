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İftar sofrasının vazgeçilmezi pastırma bu yıl unutuldu Pastırmacı Yasin Güzel: “200 gram da olsa iftar için pastırma alınabilir”

İHA

İftar sofrasının vazgeçilmezi pastırma bu yıl unutuldu Pastırmacı Yasin Güzel: “200 gram da olsa iftar için pastırma alınabilir”

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu iftarların iptal edilmesinin ardından, her yıl iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pastırmada da satışlar düştü. Pastırma satışları ile ilgili değerlendirme yapan Pastırmacı Yasin Güzel, bu kültürün devam etmesi gerektiğini belirterek, “200 gram da olsa iftar için pastırma alınabilir” dedi.
Bu sene Ramazan ayının kendileri için buruk geçtiğini söyleyen Güzel, “Pastırmalarımız geçen sene ile aynı fiyatta seyrediyor. 110 TL’den başlıyor 195 TL’ye kadar farklılık gösteriyor. Sucuk fiyatlarımız da 50 TL’den başlıyor 95 TL’ye kadar kalite durumuna göre fiyatları artabiliyor. Geçen sene ve ondan önceki senelere bakarsak, tüketim bu sene çok daha az çünkü geçen sene ve ondan önceki senelerde toplu iftarlarımız vardı. İnsanlar ailece akrabalarıyla toplanırlar ve iftar sofraları kurulurdu. Tabi iftar sofralarının da vazgeçilmezi olarak akla ilk pastırma gelirdi. Tüketim de fazlaydı ama bu sene kısıtlamalardan dolayı toplu iftarlarımız yok ve insanlar da kendi çekirdek aileleri ile iftar yapıyorlar. Bu da ister istemez tüketimi azaltıyor. O yüzden bu sene ramazan bizim için biraz daha buruk geçti” dedi.
Yasin Güzel, iftarda pastırmanın bir kültür meselesi olduğunu ve az da olsa sofralarda bulunması için alınabileceğini söyleyerek, “Yetkililere bir şey diyemiyoruz çünkü ortalıkta koronavirüs diye bir bela var ve insanlar da kısıtlamalardan bıkmış halde artık. Bir şey diyemiyoruz ama bu dönemde insanların alım gücü de azaldı ve pastırma da artık lüks olmaya başladı. Vatandaşlarımıza şunu demek istiyorum ben, pastırmayı 12 kilo almanıza gerek yok. Bu bir kültür meselesi. Kayseri halkının sabah kahvaltıda pastırma olmazsa olmazı olsun. 100 gram, 200 gram da alınabilir. Ailenin kişi sayısına göre değişebilir tabii ama 200 gram da olsa iftar sofralarında pastırmalarını eksik etmesinler” ifadelerini kullandı.

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