Kocasinan'daki mezarlıklarda hummalı çalışma

Kocasinan Belediyesi, rutin temizliğin yanı sıra Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi, vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda rutin temizlik çalışmaların yanı sıra Ramazan ayı dolayısıyla mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerinin ilçe genelinde boş araziler ve mezarlıklarda bakım, temizlik ile haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyor. Daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre için tüm imkanlarını seferber eden Kocasinan Belediyesi ekipleri, mezarlıkların yollarını süpürme ve arazöz araçlarla temizliği ile yıkama çalışmalarını sıklaştırırken, mezarlıklardaki çöpleri toplayıp, büyüyen otları kesiyor.

Vatandaşların ibadetlerini daha güzel bir şekilde yapabilmesi için olağan gayretle çalıştıklarını sıklıkla vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın Kayserililerin yaşamaktan keyif duyacağı bir Kocasinan için yaptığı çalışmalar vatandaş tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Kocasinan Belediyesi tarafından ilçe sakinlerinin Ramazan ayını daha huzurlu ve daha temiz bir şekilde geçirebilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

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