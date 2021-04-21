Kayserispor galibiyete hasret

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 7 maçını kazanamadı.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor’da galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Bu maçlarda 3 kez yenilen sarı kırmızılı ekip, 4 beraberlik aldı. Küme düşme hattının hemen üzerine yer alan Kayserispor, son 7 maçında Karagümrük, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını kaybederken Göztepe, Trabzonspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarından da beraberlikler aldı. Sarı kırmızılılar son 7 maçında 4 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Kayserispor'un oynadığı son 7 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:
30.Hafta KayserisporGalatasaray 03
31.Hafta KaragümrükKayserispor 30
32.Hafta KayserisporGöztepe 11
33.Hafta TrabzonsporKayserispor 11
34.Hafta KayserisporAntalyaspor 01
35.Hafta KonyasporKayserispor 00
36.Hafta KayserisporGençlerbirliği 22
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.