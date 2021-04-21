Başkan Yalçın’dan tatlı ikramı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’ta yaşayanların ramazan sofralarını tatlandırıyor. Talas Belediyesi ekipleri tarafından Ramazan ayı boyunca sürdürülecek uygulamanın ilkine katılan Başkan Yalçın, vatandaşlarla hem sohbet etti hem de tatlı ikramında bulundu.

Parklarda, yol kenarlarında, evlerinin balkonunda denk geldiği tüm vatandaşlara tatlı ikram eden Başkan Yalçın, esnafları da unutmadı. Dükkanları gezerek hem tatlı ikram eden Başkan Yalçın hem de hayırlı işler temennisinde bulundu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Yalçın, “Ramazan ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanı sıra öğrenci, hasta, yaşlı ve engelli kardeşlerimizin sofralarına bir nebze de olsa katkıda bulunmak için ‘Biz pişirelim siz ulaştırın’ uygulaması gerçekleştiriyoruz. Her akşam 17.30’da Osmanlı Evi ve Selçuklu Evi’nden toplam 1000 paket yemek dağıtıyoruz. Bunun yanı sıra yine belediyemiz tarafından hazırlanan tatlıları vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırarak iftar sofralarını tatlandırıyoruz. Ayrıca yolda, parkta, balkonda gördüğümüz kardeşlerimize tatlı ikram ediyoruz. Afiyet olsun” dedi.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN YALÇIN’A SEVGİ SELİ

Tatlı ikramında bulunduğu sırada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Yalçın, evlerinin pencerelerinden el sallayan vatandaşlar ve etrafını saran çocuklarla sohbet etti. Başkan Yalçın, vatandaşların bu yoğun sevgisine tatlı ikram ederek karşılık verdi.

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