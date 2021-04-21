Fatma öğretmen koronavirüse yenik düştü

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Kayseri'de sınıf öğretmeni Fatma Gürsoy, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Melikgazi ilçesinde bulunan Şehit Bülent Doğan İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Fatma Gürsoy, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gürsoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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