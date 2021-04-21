Koronavirüsü yenen Başkan Büyükkılıç: Beraber mantı yapmamak lazım



Olcay DÜZGÜNYasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yenerek, görevine yeniden başladı. Büyükkılıç, kentte vaka sayılarının artmasına neden olan mantı buluşmalarıyla ilgili uyarıda bulunarak, "Beraber mantı bükmek, yufka açmak, bunları kalabalık yapmamak lazım. 15 gün bu süreci iyi yönetirsek eskiye dönmememiz için hiçbir sebep yok" dedi.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için 7 Nisan'da Ankara'ya giden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Başkan Büyükkılıç, evinde karantinaya alındı. Kendisini 10 gün izole eden Büyükkılıç, koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu.

Görevinin başına dönen Başkan Büyükkılıç, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Asıl mesleğinin doktorluk olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, "Bu süreci tamamlamak istiyorsak aşı konusunu asla göz ardı etmemeliyiz. Aşıyı ihmal etmemeliyiz. Aşı randevusu alan vatandaşlar mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Spekülasyonlara, dedikodulara ve gereksiz yorumlara kulak vermemeleri lazım. Şu an eğer aşı süreci uygulanmamış bir hekim olsaydım sürecin ben bile nerede duracağını kestiremezdim. Ben de aşılarım yapılmış olmasına rağmen bulunduğumuz konum, durum ve hareketliliğin getirdiği yaklaşım nedeniyle virüsle buluşmuş oldum. Bu süreci geçirmek durumunda kaldım. Çok şükür iyiyim. Görevimin başındayım ama bu süreci aşıya rağmen yaşamış biri olarak ne olur, şu süreçteki virüsün daha bulaşıcı olduğunu, yaygın olduğunu, önlemleri mutlaka almamız gerektiğini unutmayalım" diye konuştu.

'BANA BİR ŞEY OLMAZ, MANTIĞINDA OLMAMAMIZ LAZIM'

Görünürde bir şeyinin olmadığını; ancak daha önceki gibi olduğunu söylemenin de doğru olmayacağının altını çizen Büyükkılıç, "Şu anda hekim olarak söylemem gerekirse nekahet dönemi sürecindeyim. Görünürde hiçbir şey yok ama ister istemez daha önceki sürecin aynısını yaşıyorum, demek doğru olmaz. Bu zaman alacak. Zaman içinde eski konuma dönüşeceğiz. Ta ki yeni bir bulaş olmadığı sürece. 'Ben artık geçirdim, ben gencim' mantığında yaklaşmamak lazım. 'Bana bir şey olmaz' mantığında olmamak lazım. Bu işin genci de yaşlısı da yok" dedi.

'KALABALIK İFTAR ORGANİZASYONLARINI UNUTALIM'

Başkan Büyükkılıç, ramazan ayında halkı bir araya gelmemeleri konusunda uyararak, "Vaka sayıları içimize sinmeyen bir boyutta. Ne olur, sağlık çalışanlarını seviyorsak onların yükünü azaltalım. Şehrin yükünü hafifletelim. İçimize sinmiyor. Söylenecek değil yapılacak iş çok. Ramazanın kendine özgü alışkanlıklarını sürdüreceğimizi kimse zannetmesin. Ramazanı arınma, bazı şeylerden uzaklaşma olarak düşünüyorum. Teravihler ve kalabalık iftar organizasyonlarını unutmamız lazım. Beraber mantı bükmek, yufka açmak, bunları kalabalık olarak yapmamak lazım. 15 gün süreci iyi yönetirsek eskiye dönmememiz için hiçbir sebep yok. Kayseri'mizin insanı uyanık ve zekidir. Gerekli önlemi alır, diye düşünüyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ

2021-04-21 16:11:05



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