'Boşanma kavgası' davasında kocaya hapis, eşine para cezası



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, boşanma nedeniyle çıkan kavgada birbirlerini yaraladıkları suçlamasıyla tutuksuz yargılanan çiftten E.H. (35) 1 yıl 19 gün hapis, karısı S.H. (32) ise 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.

S.H. ile E.H. arasında, 3 Ocak'ta boşanma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken çift, birbirine saldırdı. S.H.'nin parmağı kırılırken, kocası E.H.'nin de vücudunda tırnak izleri oluştu. Çift, daha sonra birbirinden şikayetçi oldu. E.H. hakkında, 'kasten yaralama', S.H. hakkında ise 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında S.H. ile E.H. hazır bulundu. Şikayetlerini geri çeken çiftten E.H.'ye 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 19 gün hapis, S.H.'ye ise 'basit yaralama' suçundan 2 bin 240 TL para cezası verildi. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-04-21 16:27:56



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