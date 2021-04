Bakan Akar ve Varank Kayseri'de

Bakan Akar ve Varank Kayseri'deMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri'ye ziyaret gerçekleştirdi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Bakan Akar ve Varank ilk olarak ERÜ bünyesindeki İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (İKUM) ziyaret etti. Hulusi Akar ve Mustafa Varank'ı ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İKUM Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, İKUM Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet İnal ve Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli karşıladı. İKUM'u gezen Bakan Akar ve Varank'a yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Bakan Akar ve Varank ardından ERAGEM ve Teknopark'ta yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Sonrasında ise koronavirüsü yenen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Bakan Akar ve Varank'ın ziyareti nedeniyle memnun olduklarını belirten İKUM Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, "Sayın Bakanlarımız bizleri ziyaret ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yerli aşımızın Faz-2 çalışmalarını yerinde görüp incelemek istediler. Kendilerine çalışmalar hakkında bilgi verdik. 9 Nisan'da yerli aşımızın 250 gönüllüsüne Faz-2'nin ikinci doz aşısını yaptık. Faz-2'nin sonlarına yaklaştık. Nisan'ın sonunda Faz-2 ile ilgili tüm verileri Sağlık Bakanlığına sunmuş olacağız. Sonrasında da Faz-3 çalışmasına başlanmış olunacak. Bakanlarımıza aşı ve klinikteki diğer çalışmalarla ilgili bilgi verdik. Kendilerinin aşılarla ilgili genel sorularını yanıtladık" diye konuştu.İKUM olarak sağlık alanında her türlü göreve hazır olduklarını kaydeden Sezer, "İKUM kliniğimiz 1999 yılından kurulan ve birçok çalışmayı tamamlamış olmakla birlikte geliştirilen diğer yerli aşı çalışmalarına da katılmak için her türlü yardımda bulanacağımızı beyan ettik. Ülkemiz için geliştirilen tüm ilaç ve aşı çalışmalarının yapılması için her zaman göreve hazır olduğumuzu bildirdik" dedi.Olcay DÜZGÜNYasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ

2021-04-21 21:06:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.