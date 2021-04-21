(Özel) Emine hemşirenin pandemi servisinde hüzünlü iftarı Kayseri Şehir Hastanesi’nde pandemi servisinde çalışan hemşire Emine Altunal orucunu açarken bile hastalarını düşünüyor

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Kayseri Şehir Hastanesi’nde pandemi servisinde çalışan 29 yıllık hemşire Emine Altunal, ailesinden uzak hastanede iftar yapmanın hüznünü yaşıyor. Orucunu açarken bile hastalarını düşünen Altunal, “Küçük çekirdek ailemize bile kavuşamaz olduk” dedi.

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