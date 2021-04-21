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Cinayet zanlısı: Alperen'i annesi ile birlikte gömdük

DHA

Cinayet zanlısı: Alperen'i annesi ile birlikte gömdük


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 3 yaşındaki Alperen Ekinci'nin dövülerek öldürülmesiyle ilgili haklarında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan anne Emel Öner ile sevgilisi Harun Sezer'in yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Harun Sezer, "Bir parça kanepe örtüsü ile perde aldık, Alperen'in üstünü çıkarıp kefenledik. Alperen'i annesi ile birlikte çukura gömdük" dedi.
Geçen yıl 15 Haziran'da Pınarbaşı ilçesi, Güney Mahallesi Güney Sokak'ta meydana gelen olayda Harun Sezer 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi suçlardan da sabıkası bulunan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cansız bedenini eve 100 metre mesafedeki mezarlıkta toprağa verdi. Emel Öner, cinayetten 1 hafta sonra durumu Harun Sezer'in akrabalarına anlattı. Bu durumu öğrenen Sezer ise kaçarak kayıplara karıştı. Sezer'in akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alperen'in cesedi ise gömüldüğü yerden çıkarılıp, otopsi yapıldıktan sonra defnedildi. Cinayet şüphelisi olarak aranan Harun Sezer ise 29 Haziran'da polisin çalışması sonucu yakalanıp mahkemece tutuklandı.
Sanıklar hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kayseri 1´inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 3´üncü duruşmasına sanıklardan Harun Sezer, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık anne Emel Öner ise cezaevine bağlantı kurulamaması nedeniyle duruşmaya katılamadı. Aile ve Sosyal Bakanlığı avukatının da müdahil olduğu duruşmada sanık Harun Sezer´in ağabeyi ve yengesinin de aralarında olduğu 3 kişi tanık olarak dinlendi.
'ALPEREN'İN ÜSTÜNÜ ÇIKARIP KEFENLEDİK'
Savunmasını yapan Harun Sezer, savcılık ifadesini tekrar ettiğini belirterek, "Alperen'e tokat atmadım. Hiçbir şekilde kafasını yere ve duvara vurmadım. Alperen öldüğünde başında değildim. Emel'i hiçbir şekilde tehdit etmedim. Alperen'i Emel ile birlikte boş odaya götürüp bıraktık. Bir parça kanepe örtüsü ile perde aldık, Alperen'in üstünü çıkarıp kefenledik. Alperen'i annesi ile birlikte çukura gömdük. Bunun dışında üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.
SAVCI  MÜTALAASINI AÇIKLADI
Duruşmada savcı, mütalaasının hazır olduğunu açıkladı. Savcı, anne Emel Öner´in `çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme´ suçundan beraatini, `suç delillerini yok etme gizleme´ ile `kişinin hatırasına hakaretten´ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını isterken, sanık Harun Sezer´in, `çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Emel Öner´in tutuklu bulunduğu cezaevine bağlantı kurulamaması nedeniyle duruşmayı karar vermek üzere Mayıs ayına erteledi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-04-21 22:48:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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