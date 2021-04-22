AGÜ, 2021 Dünya Sıralamasında İlk 200’de

Abdullah Gül Üniversitesi, 2021 Dünya Üniversiteler Toplumsal Etki Sıralamasında ilk 200’e girerek uluslararası bir başarıya imza attı.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekleyerek dünyanın en prestijli yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education’ın Toplumsal Etki Sıralaması’nda dünya üniversiteleri arasında 3 yıl üst üste 101200 bandında yer alan tek Türk üniversitesi oldu. AGÜ, Birleşmiş Milletlerin (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları göz önüne alınarak yapılan, 98 ülkeden 1240 üniversitenin yer aldığı 2021 yılı dünya sıralamasında dünyanın en başarılı üniversiteleri arasına girdi. AGÜ, bu listede Türkiye’deki en yüksek puanı ve sıralamayı elde ederek, yine ilk 200 içinde yer alan dünyanın en genç üniversitesi oldu. AGÜ’nün dünya sıralamasında ilk 100 içinde yer aldığı kategoriler, Yoksulluğa Son (40’ıncı), Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (45’inci), İklim Eylemi (54’üncü), Erişilebilir ve Temiz Enerji (67’nci), Amaçlar için Ortaklıklar (79’uncu) olarak listelendi. AGÜ, dünyada yaşanmakta olan birçok krize rağmen gerçekleştirdiği topluma fayda sağlayan çok sayıda etkinlik ve projeleri sayesinde geçen yıla göre performansını 8 puan yükseltti. Bu yeni uluslararası başarı ve tanınırlık, AGÜ'nün BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde, üniversitelerin üç misyonu olan Eğitim, Araştırma ve özellikle “AGÜ’nün Yeni Nesil Üniversite Modeli”nin temel taşı olan Toplumsal Etki yaratma konusundaki kararlılığını yansıttı.

Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, küresel sorunlara çözüm arayan ve toplumun ihtiyaç duyduğu dünya vatandaşlarını yetiştiren AGÜ’nün, hedeflerine ulaşmasında bir dönüm noktası olacak bu başarıya katkı sağlayan tüm AGÜ ailesine ve paydaşlarına teşekkür etti.

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