Kadınlar Futbol Ligi D Grubu: Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0 Kayseri Gençlerbirliği: 1

Kadın Futbol Ligi 20202021 Sağlık Çalışanları Sezonunda D Grubunda mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği ikinci maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor’u 10 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. KırmızıSiyahlılar gruptaki son maçını 24 Nisan’da Kocaeli Bayan Futbol Takımı ile oynayacak.
Stat: Antalya Emirhan Otel
Hakemler: Havva Nur Demir xx, Perihan Ece xx, Çiğdem Uslu xx
Karadeniz Ereğli Belediyespor: Özlem Gezer xx, Ayza Nazar Adalı xx, Nurdan Adak xx, Yasemin Başol xx, Berfin Yılmaz xx, Nazmiye Özsoy x (Berfin Kara x dk.6), Pelin Kıbrıs xx, İrem Yılmaz xx, Serra Can xx, Elanur Düz x (Büşranur Türkoğlu x dk.46), Dilara Sürül xx
Kayseri Gençlerbirliği: İrem Pehlivan xxx, Melda Çetin xxx, Narin Yakut xx, Dilan Aslan xxx, Mina Okaytu xxx, Elvin Kılınç xxx, (Sultan Ayvalı x dk.90+3), Nazar Tanrısever xxx, (Şeyma Yücel x dk. 84), Merve Aladağ xx, (Tuğba Doğan xx dk.36), Fatma Nur Şenses xxx, Elmas Karakaya xxx, (İrem Barut x dk.84), Nazlı Feride Aletirik xxx
Gol: Tuğba Doğan dk.36 (Kayseri Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Berfin Yılmaz (Karadeniz Ereğli Belediyespor) İrem Pehlivan, Nazar Tanrısever, Dilan Aslan, Narin Yakut, Melda Çetin (Kayseri Gençlerbirliği)
Kırmızı Kart: Mine Okaytu dk.75 (Kayseri Gençlerbirliği)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.