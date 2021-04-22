Kadınlar Futbol Ligi D Grubu: Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0 Kayseri Gençlerbirliği: 1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kadın Futbol Ligi 20202021 Sağlık Çalışanları Sezonunda D Grubunda mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği ikinci maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor’u 10 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. KırmızıSiyahlılar gruptaki son maçını 24 Nisan’da Kocaeli Bayan Futbol Takımı ile oynayacak.



Stat: Antalya Emirhan Otel

Hakemler: Havva Nur Demir xx, Perihan Ece xx, Çiğdem Uslu xx

Karadeniz Ereğli Belediyespor: Özlem Gezer xx, Ayza Nazar Adalı xx, Nurdan Adak xx, Yasemin Başol xx, Berfin Yılmaz xx, Nazmiye Özsoy x (Berfin Kara x dk.6), Pelin Kıbrıs xx, İrem Yılmaz xx, Serra Can xx, Elanur Düz x (Büşranur Türkoğlu x dk.46), Dilara Sürül xx

Kayseri Gençlerbirliği: İrem Pehlivan xxx, Melda Çetin xxx, Narin Yakut xx, Dilan Aslan xxx, Mina Okaytu xxx, Elvin Kılınç xxx, (Sultan Ayvalı x dk.90+3), Nazar Tanrısever xxx, (Şeyma Yücel x dk. 84), Merve Aladağ xx, (Tuğba Doğan xx dk.36), Fatma Nur Şenses xxx, Elmas Karakaya xxx, (İrem Barut x dk.84), Nazlı Feride Aletirik xxx

Gol: Tuğba Doğan dk.36 (Kayseri Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Berfin Yılmaz (Karadeniz Ereğli Belediyespor) İrem Pehlivan, Nazar Tanrısever, Dilan Aslan, Narin Yakut, Melda Çetin (Kayseri Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart: Mine Okaytu dk.75 (Kayseri Gençlerbirliği)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.