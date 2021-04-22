Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Erciyes Teknopark’ı Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Kayseri programları kapsamında Erciyes Teknopark’ı da ziyaret etti. Ziyarete Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da eşlik etti.

Bakan Varank ve Bakan Akar önce yapımı devam eden Erciyes Teknopark Mekanik Kuluçka Merkezini inceleyerek Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç’tan yapımı devam eden inşaat ve yürütülen ArGe çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Kılıç yaptığı bilgilendirmede, gelişen ve büyüyen bir yapı olan Erciyes Teknopark da faaliyet gösteren firmaların ofis alanlarında mümkün olamayacak boyuta ulaşan ArGe projeleri için inşaatına başlanılan 24 işlikli hangar tipi mekanik kuluçka merkezinin, 8 işlikli ilk bölümünün tamamlandığını belirtti. Geri kalan 16 işlikli mekanik kuluçka merkezinin de 2021 yılı içerisinde tamamlanacağını iletti.

Ardından Bakan Varank ve Bakan Akar biyoreaktör imal eden Erciyes Teknopark firmalarından Valentis Biyoteknoloji firmasını ziyaret ederek çalışmalarını yakından inceledi.

Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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