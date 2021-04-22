İhraç polise FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası

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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden yargılanan ihraç polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık M.Y. ile avukatı katıldı. Mahkemede üzerine atılı suçu kabul etmeyen sanık M.Y. beraatını talep etti. Mahkeme heyeti tutuksuz sanık M.Y.'ye 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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