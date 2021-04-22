Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, takipçileriyle sosyal medya üzerinden buluşmaya devam ediyor. ‘Başkan Beyaz Masada’ uygulamasının sadece sorucevap programı olmadığının altını bir kez daha çizen Başkan Yalçın, “Bize katılmanız, bu şehrin yönetimine katılmanızdır” dedi.

Başkan Beyaz Masada uygulaması kapsamında başkan yardımcılarıyla birlikte takipçilerinin karşısına geçen Başkan Yalçın, çeşitli konularda gelen sorulara cevap verdi, istek ve talepleri not etti. Yapılması gereken işler için başkan yardımcılarına gerekli talimatları veren Başkan Yalçın ayrıca farklı ve dikkat çekici bir sosyal proje olan ‘Biz Pişirelim Siz Ulaştırın’ uygulaması hakkında bilgiler verdi.

Bununla birlikte Talas Millet Bahçesi proje yarışması ve Kertmeler mevkiinde tapuların verilmesi konularında da açıklamalar yapan Başkan Yalçın, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kutladı.

Başkan Yalçın programda yeşil alandan ulaşıma, sosyal yardımlardan kütüphane, yol, kavşak düzenlemesi taleplerine kadar birçok konuda gelen soruları cevapladı. Yapılan çalışmalardan dolayı çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajının da geldiği programı Başkan Yalçın, Sezai Karakoç’un ‘Yağmur Duası’ şiirinden bir bölüm okuyarak tamamladı.

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