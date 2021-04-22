Kayserispor´un Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor



İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) Süper Lig´in 37´inci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ligin 37´nci haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular çift kale maç ve taktik çalışması gerçekleştirdi. İdman yaklaşık 1.5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-04-22 15:22:42



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