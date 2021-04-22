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Vali Günaydın, "İftardaki birlikteliklerimizi bir süre erteleyelim" Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Şu anki tablo içimize sinmiyor" Maske denetimine çıkan Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç vatandaşlara uyarılarda bulundu

İHA

Vali Günaydın, "İftardaki birlikteliklerimizi bir süre erteleyelim" Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Şu anki tablo içimize sinmiyor" Maske denetimine çıkan Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç vatandaşlara uyarılarda bulundu

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, işi biten vatandaşlar kalabalık ortamlarda fazla durmaması konusunda uyardı. Vali Günaydın vatandaşları randevulu sistemle aşı olmaya davet etti.
Kayseri'nin en işlek bölgelerinde maske denetimine çıkmadan önce açıklamalarda bulunan Vali Şehmus Günaydın, "Bu süreç çok önemli. Görevli arkadaşlarımızın ve bilim insanlarının söylediği şey, 3 günlük kısıtlamaya uyulduğu zaman çok önemli sonuçlar alındığıdır" dedi.
Tedbirlere ve kısıtlamalara uyulmadığı takdirde yeni kısıtlamalarla karşı karşıya kalınacağının altını çizen Vali Günaydın, "Kimse bu duruma gelmemizi istemesin. İftar saatinde eş, dost, akraba ilişkileri yoğun yaşanıyor. Bu saatlerdeki yoğunluk bir araya gelmenin ve riskin artmasına işaret ediyor. Bu birlikteliği bir süre erteleyelim. İkinci doz aşı konusunda 135 bin civarında vatandaşımızın aşılarını yaptık. Bu sayıyı artırmak için vatandaşlarımızdan aşı sıraları geldiği zaman aşı olmaya gitmelerini bekliyoruz. Lütfen aşımız için randevumuzu alalım ve bildirilen saatte hastaneye giderek aşımızı yaptıralım. Bu aşıların yapılması toplumsal bağışıklığın artırılması yönünde katkı sağlayacak bu şekilde pandemi ile mücadelede elimiz güçlenecek. Yoğun bakımdaki doluluk oranlarımızda azalmalar olacak" diye konuştu.
Büyükşehır Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Sözün bittiği yerdeyiz" diyerek, "Herkesin daha çok dikkat etmesi gereken dönemdeyiz. Vaka sayılarında artış söz konusu. Şu anki tablo hiç birimizin içine sinmiyor. Şu anki tabloyu aşağı çekebilmek için sevdiğimizi söylediğimiz sağlık çalışanlarının yükünü azaltmak istiyorsak kurallara uyacağız ve vaka oranlarını azaltmaya çalışacağız" ifadesinde bulundu.
Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kazancılar çarşısı, pastırmacılar çarşısı ve Bankalar Caddesi'nde vatandaşlara maske konusunda ve kalabalıkta durulmaması konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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