Türk Sağlık-Sen ebelerin haklarının iyileştirilmesini istedi Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Figen Bayer: "Vekil ebe-hemşirelik, kamu dışı aile sağlığı çalışanı gibi istihdam modelleri ile güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışmaya mahkum ediliyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Sağlık-Sen ebelerin haklarının iyileştirilmesini istedi Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Figen Bayer: "Vekil ebe-hemşirelik, kamu dışı aile sağlığı çalışanı gibi istihdam modelleri ile güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışmaya mahkum ediliyor"

İHA

Türk Sağlık-Sen ebelerin haklarının iyileştirilmesini istedi Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Figen Bayer: "Vekil ebe-hemşirelik, kamu dışı aile sağlığı çalışanı gibi istihdam modelleri ile güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışmaya mahkum ediliyor"

Türk SağlıkSen Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Figen Bayer, 2128 Nisan Ebeler Haftası dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, "Vekil ebehemşirelik, kamu dışı aile sağlığı çalışanı gibi istihdam modelleri ile güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışmaya mahkum ediliyor" dedi.
Şube binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Türk SağlıkSen Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Figen Bayer, "Bu mücadelenin kahramanları sağlık çalışanları ise tükenmişlik sendromu ile baş başa bırakıldılar. Sorunlarına çözüm üretilmedi, talepleri karşılanmadı. Türkiye’de sağlık çalışanını mağdur etme ve memnuniyetini önemsememe üzerine kurulan bir düzen var. Emeğinin karşılığının verilmemesi, sorunların görmezden gelinmesi gibi bir anlayış var. Bu bakış açısı tüm sağlık çalışanlarını mağdur ettiği gibi ebe arkadaşlarımızın da sorunlar içerisinde bir çalışma hayatı sürdürmelerine neden olmaktadır. Vekil ebehemşirelik, kamu dışı aile sağlığı çalışanı gibi istihdam modelleri ile güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışmaya mahkum ediliyor. Eğitim ve sertifika programları ihtiyacı karşılayacak düzeyde yapılmıyor. Yapılanlara katılım konusunda da haksızlıklar oluyor. Ebeler bazı sertifika ve eğitim programlarına dahil edilmiyor. Oysa ki, ebelerimiz çalışma alanındaki tüm birimlerde görev yaptırılmaktadır. Anne ve bebek sağlığı için hizmet üreten ebelerimizin görev yaptıkları kurumların yüzde 80’inde kreş bulunmuyor. Bu zorluk kendi aile yaşamlarını da olumsuz etkiliyor. Bugün ebe arkadaşlarımız dünyaya gelen her bebeğin ilk nefesinde yanındalar. Anne ve bebek sağlığı için şifa dağıtıyorlar ama 10 yaşından küçük çocuğu olan sağlık çalışanı annelere idari izin yok. Süt izni kullanan sağlık çalışanı anneler de idari izinden mahrum bırakıldılar, bebekleri bile mağdur edildi. Kendi bebeklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarımız ise, kendilerine emanet edilen bebeklerin ailelerine kavuşmasını sağlıyorlar. Üvey evlat muamelesi gören sağlık çalışanlarımız böyle bir çarpık çalışma düzeni içerisinde canlarını hiçe sayarak sağlık hizmeti sunmaktadır. Tüm sağlık çalışanları gibi enflasyon karşısında eriyip giden ücretler, sözde kalan bir yıpranma payı, sefalete mahkum edilen emeklilik nedeniyle geleceklerinden endişe duyuyorlar. Ebe arkadaşlarımızın bu sıraladığımız temel sorunlarına duyarsız kalınması kabul edilebilir bir durum değildir. Aileye ve çocuğa çok önem verdiğini iddia eden ve bunu sık sık dile getirenlerin anne ve çocuk sağlığının temel taşı ebelerimizin sorunlarına kulak tıkaması da ayrı bir çelişkidir. Bu çelişkiler sonlandırılmalı ve ebe arkadaşlarımızın sorunları çözülmelidir" ifadelerini kullandı.
Bayer, "Araştırmamıza göre; sağlık çalışanlarının yüzde 79’u pandemi dönemi boyunca kendilerine gereken değerin verilmediğini düşünmektedir. Sağlık Çalışanlarının yüzde 92’si aldıkları maaş ve döner sermayelerin yeterli olmadığını belirtmektedir. Sağlık çalışanlarının yüzde 54’ü emeklerinin karşılığının verilmediğini düşünmektedir. Sağlık çalışanlarının yüzde 70’i geleceğe dair kendini güvende hissetmemektedir. Sağlık çalışanlarının yüzde 75’inin bu dönemde en büyük kaygısı virüsü aile bireylerine bulaştırmak olmuştur. Sağlık çalışanlarının yüzde 33’ü bulaş korkusu ile ailesinden ayrı bir yerde konaklamak zorunda kalmıştır. Sağlık çalışanlarının yüzde 80’i izinlerin yasaklanması ve yoğun çalışma temposu nedeniyle ailelerine yeteri kadar vakit ayıramadıklarını belirtmiştir. Sağlık çalışanlarının yüzde 83’ü psikolojik olarak tükenmişlik sendromu yaşamıştır. Sağlık çalışanlarının dile getirdikleri bu meseleler üzerinde durulmalı ve çare üretilmelidir. Canlarını hiçe sayarak savaşmanın karşılığı bu olmamalıdır. Türk SağlıkSen olarak çözüm üreten, sağlık çalışanlarının hakettiği mali ve özlük hakları veren, gözleri gören, kulakları duyan yöneticiler istiyoruz. 'Ebe arkadaşlarımızın tüm sağlık çalışanlarının sesine kulak verilmeli, onları sevindirecek düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir' diyoruz. Bu düşüncelerle fedakârlık gerektiren mesleğin cefakar çalışanları olan tüm ebe arkadaşlarımızın Ebeler Haftasını kutluyor, sorunların çözülmesi için derhal adımların atılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri’de muhtarlık seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar izin belgesi ile kısıtlamadan muaf olacak
YEREL HABERLER Kayseri’de muhtarlık seçimlerinde oy kullanacak ...
Kayseri'nin 'kır navruzu' çiçek açtı
YEREL HABERLER Kayseri'nin 'kır navruzu' çiçek açtı
Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
YEREL HABERLER Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
Kayseri Valisi Günaydın: Toplu iftarlar sıkıntı yaratıyor
YEREL HABERLER Kayseri Valisi Günaydın: Toplu iftarlar sıkıntı ...
Kayseri Valisi Günaydın: Toplu iftarlar sıkıntı yaratıyor
YEREL HABERLER Kayseri Valisi Günaydın: Toplu iftarlar sıkıntı ...
Başkanı Gülsoy: “23 Nisan Türk Milletinin kendi tarihini yazdığı gündür”
YEREL HABERLER Başkanı Gülsoy: “23 Nisan Türk Milletinin kendi ...
Başkan Mehmet Cabbar: “Sevginin ve barışın temsilcisi çocuklarımızın bayramı kutlu olsun”
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Cabbar: “Sevginin ve barışın temsilcisi ...
Vali Günaydın, "İftardaki birlikteliklerimizi bir süre erteleyelim" Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Şu anki tablo içimize sinmiyor" Maske denetimine çıkan Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç vatandaşlara uyarılarda bulundu
YEREL HABERLER Vali Günaydın, "İftardaki birlikteliklerimizi bir ...
Sadece Kayseri'de bulunan Kırnavuzu 2021 yılında ilk defa görüntülendi
YEREL HABERLER Sadece Kayseri'de bulunan Kırnavuzu 2021 yılında ilk ...
Başkan Yalçın'dan hasta çocuklara sürpriz
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan hasta çocuklara sürpriz
Eşini boğazından bıçaklayıp, kızını da yaralayan sanık, yeniden yargılanacak
YEREL HABERLER Eşini boğazından bıçaklayıp, kızını da yaralayan ...
Kayserispor´un Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Kayserispor´un Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ...
'Asemptomatik vakalar çok fazla'
YEREL HABERLER 'Asemptomatik vakalar çok fazla'
Devrilen traktörünün altında can verdi
YEREL HABERLER Devrilen traktörünün altında can verdi
Jandarma tarafından bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Jandarma tarafından bulunan kızıl şahin tedavi altına ...
Başkan Büyükkılıç Bakan Akar ile Varank’ı belediyede ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç Bakan Akar ile Varank’ı belediyede ...
Rektör Karamustafa: “Atatürk 23 Nisan ile geleceğimizin teminatı çocukların önemini ortaya koymuştur”
YEREL HABERLER Rektör Karamustafa: “Atatürk 23 Nisan ile ...
Ukraynalı turistlerden Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’ne ziyaret
YEREL HABERLER Ukraynalı turistlerden Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’ne ...
7 kişinin ölümüne neden olan sanık Gürcistan'da yakalandı Tutuklanan sanığın Türkiye'ye iadesi için işlem başlatıldı
YEREL HABERLER 7 kişinin ölümüne neden olan sanık Gürcistan'da ...
Başkan Yalçın: “Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük mutluluk yoktur”
YEREL HABERLER Başkan Yalçın: “Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden ...
Devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını ...
Filyasyon ekibinde görevli sağlıkçıya hakarete 9 bin TL ceza
YEREL HABERLER Filyasyon ekibinde görevli sağlıkçıya hakarete 9 bin ...
Başkan Yalçın: “Bize katılmanız, bu şehrin yönetimine katılmanızdır”
YEREL HABERLER Başkan Yalçın: “Bize katılmanız, bu şehrin yönetimine ...
İhraç polise FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER İhraç polise FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis ...