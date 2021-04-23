Kayserispor 18. deplasman maçında

Kayserispor, yarın oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte bu sezon ligde 18. deplasman maçına çıkacak.
Kayserispor, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu sezon 17 deplasman maçına çıkan sarıkırmızılı ekip, İstanbul'da 3 puan mücadelesi verecek. Kayserispor bu sezon deplasmanda oynadığı 17 maçta 4 kez kazanırken 8 kez kaybetti. 5 kez berabere kalan Kayserispor rakip filelere 13 gol atarken kalesinde ise 23 gol gördü. 17 maçta 17 puan toplayan Kayserispor; Ankaragücü, Denizlispor, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarını kazandı.
Beşiktaş ile Kayserispor arasında yarın oynanacak Süper Lig müsabakası saat 20.30’da başlayacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.