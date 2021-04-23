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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Hakan Ören oldu

İHA

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Hakan Ören oldu

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Hakan Ören oldu.
Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu, 5 derneğin geçtiğimiz ay bir araya gelmesiyle kuruldu. Türkiye Ayak Tenisi Federasyonun kurulmasının ardından Kayseri İl Temsilcisi ve bölge koordinatörü belli oldu. Kayseri İl Temsilcisi ve Bölge Koordinatörü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde futbol antrenörü olarak görev yapan Hakan Ören oldu.
Kayseri İl Temsilcisi Hakan Ören yaptığı açıklamada, “Amacımız bu sporu daha yaygın hale getirip her kesimden insanın rahatlıkla oynayabileceği bir oyun haline getirmek. Bu spor şuanda gelişmekte olan sporlar kapsamında ve gün geçtikçe okullarda da yaygınlaşarak yükselen bir branş olma yolunda hızla ilerliyor. Benimde amacım bu sporu Kayseri’de daha geleneksel hale getirip yaşlı genç her kesime bu oyunu oynatmak olacak. Zaten pandemi koşullarında rakibe temassız ve sağlık açısından risksiz güvenle oynanabilecek yegane bir oyun. Türkiye’ye ve Kayseri’ye hayırlı olmasını dilerim” dedi.
Kayseri’de sertifika eğitimi yapılacağını belirten Ören, “ 23 Haziran 2021 tarihinde bir sıkıntı olmazsa şayet Kayseri’de bir sertifika eğitimi yapılacak. Eğitimin içeriği ayak tenisi oyun kuralları ve eğitimi olacak ve 1 gün sürecek. Katılacak olan iller Sivas, Nevşehir, Niğde Kırşehir ve Yozgat. Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Sungur ve yönetim kurulu üyelerine ayrıca Kayseri Atak G.S.K. Başkan Yardımcısı Şener Obak'a teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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