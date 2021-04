'Best High Altitude MTB Cup' 12 ülkeden 55 bisikletçi ile Koramaz Vadisi’nde başladı

Velo Erciyes, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Oran Kalkınma Ajansı iş birliği ile düzenlenen Best High Altitude MTB Cup, 12 ülkeden 55 sporcunun katılımı ile Koramaz Vadisi’nde başladı.

Melikgazi ilçesine bağlı Koramaz Vadisi’nde düzenlenecek olan yarış öncesinde bisikletleri ile parkura gelen sporcular, bisikletlerinin son kontrollerini yaparak parkur turlarının ardından birincilik ve puan mücadelesi için yarıştı.

Yarışmanın bu ay içerisinde 3 gün daha süreceğini ve Temmuz ayında da yol bisikleti yarışlarının olacağını söyleyen Velo Erciyes işletmecisi Mustafa Kemal Canfedai, "Biz yaz dönemlerinde Erciyes Yüksek İrtifa Kampları için bisiklet sporcuları getiriyoruz. Daha uzak coğrafyalardan daha fazla sporcu gelsin diye de Uluslararası Bisiklet Yarışları organize ediyoruz. Bugün bu sezonun ilk yarışı ve Best High Altitude MTB Cup Melikgazi Belediyesi Koramaz Vadisi’nde yapılacak. Bu yarışa şu an 12 ülkeden 55 sporcu katılıyor. Japonya, Slovenya, Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna, Kazakistan gibi ülkeler burada. Pandemi döneminde olmamız nedeniyle rakamlar çok iyi ve birçok ülkeden de sporcular gelemedi. Amacımız Nisan ve Kasım aylarında yabancı sporcuları Erciyes’e Yüksek İrtifa Kamplarına getirmek. Bu amaçla da Kayseri Valiliği, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Büyükşehir Belediyesi ile yola çıkmıştık 2017 yılında ve proje de başarıya ulaştı. Bu yıl yine 2526 ve 27 Mayıs’ta yine dağ bisikletçileri yarışlarımız var. Temmuz ayında yine yol bisikleti yarışlarımız var. Olimpiyattan ve dünya kupalarından önce sporcular hazırlık için Erciyes’i tercih etsinler diye burada Uluslararası yarışlar koyuyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve valiliğin desteği ile de yarışları düzenliyoruz. Koramaz Vadisi’nde çok güzel bir ortam var ve sporcular da çok beğendi. Bir tur 4 kilometre burada ve erkekler 6 tur dönecekler, kadınlar 5 tur ve gençler de 4 tur dönecek. Ayın 27’sinde yine buradayız. Biz yaklaşık 1 aydır burada çalışıyoruz yarışma için ve köyümüz de bize çok büyük destek oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum” dedi.



Yarışmaya katılan Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonu Abdulkadir Kelleci, “Bugün bu organizasyonda Türkiye şampiyonu forması ile yarışacağım. Daha önce Erciyes’te olmuştu ama parkur yeni. Kayseri’nin bir köyündeyiz ve parkur oldukça keyifli teknik içeren bir parkur. Dağ bisikleti ve organizasyon adına başarılı bir parkur çıkarttırılmış. Bugün 23 Nisan ve benim için özel olacak. Üzerimdeki bayrakla yarışmak benim için çok büyük anlam ifade ediyor. Bunu da elimden gelen tüm gücümle parkura yansıtacağım” dedi.



Fransa’dan Team Performance Cycling takımı ile yarışmaya katılan Micol Agathe ise, "Ben takımımla World Cup’ta puan toplamak için ve daha büyük etkinliklere katılabilmek için Fransa’dan geldim. Burayı çok sevdim. Dağlar var ve çok güzel yerler. Umarım çok iyi bir yarış olacak bizim için” dedi.

Rusya’dan Russian National Team takımı ile yarışan Filatov İvan da, “Buraya gelmek için ve yarışmaya katılmak için bu güzel fırsatı bulduk. Çok güzel bir otelde kalıyoruz Erciyes Dağında. Hedefimiz olimpik yarışlara katılmak için birinci olmak ve puan toplamak. Organizatörlere çok teşekkür etmek istiyorum çünkü parkurları çok güzel, yollar çok güzel ve hava bu günlerde çok güzel. Biz de bu durumdan çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

