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Başkan Büyükkılıç Hacılar, Hisarcık, Develi ve Erciyes’i ilgilendiren yol çalışmasını denetledi

İHA

Başkan Büyükkılıç Hacılar, Hisarcık, Develi ve Erciyes’i ilgilendiren yol çalışmasını denetledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesi üzerinden Erciyes ve Develi’ye bağlanacak 8 kilometrelik yol ve Hacılar ile Hisarcık arasında yapılan 5 kilometrelik yolda çalışmaları denetledi.
Kentte yolların güvenliğini, standartlarını, konforunu sağlamak için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte Hacılar’ı Erciyes Tekir Yaylası üzerinden Develi’ye bağlayan ve yaklaşık 92 milyon TL’ye mal olacak yol çalışmalarını inceledi. Başkan Büyükkılıç burada yaptığı açıklamada, 8 kilometre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde yol yapım çalışmalarının sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Bereketin bir örneğini Hacılar’ımızdan Tekir’e yapılacak olan yolumuzun yapımı ile yaşıyoruz. Daha önceki kazaları da göz ardı etmeden bu projeyi hayata geçiren ve ihalesini yapan Karayollarımızın Genel Müdürlüğü’ne özellikle teşekkür ediyorum. Hem yolun fiziki iyileştirilmesi, hem standartların yüksek olması ki yaklaşık 30 metre eninde 8 kilometrelik Tekir’e ulaşacak bir güzergâhımız hayata geçirilmiş olacak” dedi. Yol çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını vurgulayan Büyükkılıç, “Herhangi bir sıkıntı yok, müteahhitlerimiz harıl harıl çalışıyorlar, ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Şehrimize, Hacılar’ımıza Erciyes projemizin en önemli parçası olan bu güzel bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Sürecin başlamasında en önemli talimatları veren Ulaştırma Bakanımızı, bizlerin her zaman yanında yer alıp desteklerini esirgemeyen Mehmet Özhaseki bakanımızı, Taner Yıldız bakanımızı ve Mustafa Elitaş bakanımızı ve milletvekillerimizi asla unutamayız. Bizim bereketimiz dayanışmamız, birlikteliğimiz ve sorunu sahiplenmemizdir. Karayolları ekiplerine de ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da Kayseri’yi ilgilendiren her projede yanlarında olduğu için Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileterek, şunları söyledi;
“Bizlere bir önderlik, büyüklük yaptı. Kendisi tarafından çok yakından takip edilen projeydi. Allah nasip etti, ihalemiz tamamlandı, sözleşme süreci ve sonrasında yer teslimi ile birlikte yaklaşık 1 aydır burada mevsim şartları elverdiğince çalışmalar devam ediyor. 8 kilometrelik bir yoldan, 30 metrelik genişlikten bahsediyoruz. Sadece Hacılarımızın değil, büyük projemiz Erciyes’in önemli hatlarından birisi, dolayısıyla Develimizi de yakından ilgilendiriyor. Hayırlı uğurlu olsun, diyor emeklerinden dolayı değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz.”
Başkan Büyükkılıç, Başkan Özdoğan ile birlikte Erciyes’in eteklerindeki iki önemli yerleşim yeri Hisarcık ve Hacılar arasındaki yolun genişletme ve iyileştirilme çalışmalarını da inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, bu yolun 30 Ağustos Zafer Bayramı’na bir hediye olmasını planladıklarını belirterek, “Hacılar ile Hisarcık arasında yol çalışmalarının yapıldığı yerdeyiz. Daha önce doğalgaz, elektrik, KASKİ’mizin kanal, su çalışmaları tamamlandı. Şimdi istinat duvarları çalışmalarımız yapılıyor, duvar yapıları Haziran’a bitecek deniliyor, Temmuz’un sonu, Ağustos gibi de nasip olursa yol hizmete açılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mıza bir hediye olsun, bize yakışan bir çalışma olsun dedik. Şehrimizin trafiği açısından önemli bir ağı böylece hayata geçirmiş olacak, Allah kaza bela vermesin” şeklinde konuştu. Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan da son derece modern donatılarla yolun güçlendirildiğini ifade ederek, “Hacılarımız ile Melikgazi arasında önemli bir hat olan bağlantı yolumuzda çok büyük bir çalışma var. 5 kilometrelik bir hat, son derecelik modern donatılarla güçlendirilmiş yoldan bahsediyoruz. Konforlu bir şekilde Hacılarımız ile Melikgazi’mizin bağlantısı tamamlanacak” dedi.
Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını bir kez daha hatırlattı.

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