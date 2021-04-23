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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tomarza'da 23 Nisan coşkusu

İHA

Tomarza'da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tomarza ilçesinde kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurt genelinde olduğu gibi Tomarza’da da kutlandı. 23 Nisan Cuma Günü Saat 10:00’da Tomarza Hükmet Konağı önünde bir program düzenlendi. Program; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt'un çelenk sunumuyla devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Öğretmen Vesile Aydın yaptı. Yavuzselim ilkokul öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi Yörük Ali Zeybeği ve Köstek Ali Zeybeği isimli oyunlar oynadı. Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt; programa gelen herkse teşekkür ederek tüm çocukların bayramını tebrik etti. 23 Nisan programına katılan bütün öğrencilere protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi. Programın sonunda ise Tomarza İlçe Emniyet Amirliğinin önderliğinde araçlar ile ilçe merkezinde 23 Nisan’a özgü şarkılara çalınarak tur atıldı.
23 Nisan programına; Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt’un yanı sıra, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, Tomarza AK Parti İlçe Başkanı Erhan Şahin, MHP İlçe Başkanı H. İbrahim Özcan, İYİ Parti İlçe Başkanı Ümit Koçoğlu, CHP İlçe Başkanı Ertan Demirezen, Tomarza Esnaf Odası Başkanı Yaşar Polat katıldı.

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