Kayseri Emniyeti’nden atlı, meşaleli muhteşem '23 Nisan' korteji Kayseri polisinin korteji vatandaşları kendine hayran bıraktı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla atlı polislerinde katılımı ile meşale yakarak düzenlediği kortej, vatandaşları hayran bıraktı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı farklı birimlerin katıldığı kortej, Alpaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinden başladı. Atlı polislerin, motorize yunus ekiplerinin ve polis otolarının katıldığı kortejde meşaleler yakıldı. Cadde cadde gezen polis ekipleri, evlerinin balkonlarından kendilerini izleyen çocukları ve aileleri coşturdu. Çocuklar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, polis ağabeylerine eşlik etti. Kortej gece boyunca kentin farklı mahallelerinde devam etti.

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