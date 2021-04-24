Cüneyt Çakır 3. kez Beşiktaş-Kayserispor maçı yönetecek

FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır 3.kez BeşiktaşKayserispor maçını yönetecek.

Süper Lig'in 37.haftasında İstanbul'da oynanacak BeşiktaşKayserispor maçına atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, üçüncü kez iki takım arasındaki maçı yönetecek. 45 yaşındaki hakem, 20132014 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 21 kazandığı ve 20162017 sezonunda İstanbul'da 22 biten maçı yönetmişti. Merkez Hakem Kurulu tarafından bu maça atanan Cüneyt Çakır, bu sezon 38 kez Kayserispor maçı yönetti. Bu maçlarda Kayserispor 7 kez kazanıp 15 kez berabere kalırken 16 kez de mağlup oldu. Cüneyt Çakır bu maçlarda 90 kez sarı 5 kez kırmızı kartını Kayserispor'un aleyhine kullanırken rakiplerine ise 80 sarı kart 5 kırmızı kart çıkardı. Cüneyt Çakır bu sezon Kayserispor'un Ankara'da oynadığı ve 32 yenildiği Gençlerbirliği maçını yönetmişti.

İstanbul Bölgesi FIFA kokartlı hakem, bugüne kadar 52 kez Beşiktaş maçı yönetti. Siyah beyazlı takım bu maçlarda 27 kez kazanıp 14 kez kaybederken 11 kez de berabere kaldı. Cüneyt Çakır bu sezon Beşiktaş'ın sahasında 20 kazandığı Galatasaray maçını, 30 kazandığı Denizlispor maçını ve deplasmanda 32 kazandığı Başakşehir maçını yönetmişti.

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