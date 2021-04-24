Kayseri'de kaçak sazan ve yayın balığı ele geçirildi

Kayseri'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde bin 250 kilo kaçak sazan ve yayın balığı ele geçirildi.

İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, "Alo 174" Gıda hattına gelen ihbar üzerine harekete geçti. Bir depoya yapılan denetimde 5/1 Ticari Balıkçılığı Düzenleyen Tebliğ kapsamında Kayseri'de 1 Nisan 1Temmuz tarihleri arasında avlanması, satılması, nakledilmesi ve depolanması yasak olan yaklaşık bin 250 kilogram kaçak sazan ve yayın balığı ele geçirildi.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince idari yaptırım uygulanıp balıklara el konulurken, menşei belli olmayan, izlenebilirliği sağlanamayan ve insan tüketimine uygun olmayan balıklar ise ekipler tarafından imha edildi.

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