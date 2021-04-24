Depo baskınında, avlanması yasak 1250 kilo sazan ve yayın balığı ele geçirildi



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince depoda yapılan denetimde avlanması, satılması ve depolanması yasak 1250 kilo sazan ve yayın balığı ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Alo 174' hattına yapılan ihbar üzerine depoya denetim gerçekleştirdi. Denetimde avlanması, satılması, nakledilmesi ve depolanması yasak olan 1250 kilo sazan ve yayın balığı ele geçirildi. Depo sahiplerine cezai işlem uygulanırken, tüketime uygun olmadığı belirlenen balıklar ise imha edildi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri

2021-04-24 14:59:46



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