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(Özel) Günaydın ve Büyükkılıç’tan korona virüs denetimi Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Biraz daha gayret biraz daha sabır gösterirsek çok yakında zamanda inşallah güzel şeyler konuşacağız” Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: “Virüs, kişi, makam ve imkan seçmiyor. Genç demiyor, yaşlı demiyor”

İHA

(Özel) Günaydın ve Büyükkılıç’tan korona virüs denetimi Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Biraz daha gayret biraz daha sabır gösterirsek çok yakında zamanda inşallah güzel şeyler konuşacağız” Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: “Virüs, kişi, makam ve imkan seçmiyor. Genç demiyor, yaşlı demiyor”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde Cumhuriyet meydanında yapılan denetimlere katıldı.
Denetimin ardından İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Bu mücadelede hepimizin sorumluluğu var. Hepimizin yapması gerekenler var. Bu denetimleri bütün arkadaşlarımızla beraber 3 gün boyunca devam ettireceğiz. Dün başladık. Burada amacımız vatandaşlarımıza ceza yazmak değildir. Maalesef şunu görüyoruz ki muafiyet belgelerini yerinde kullanılmadığını, gerçeğe uygun şekilde kullanılmadığını tespit ettik. Defalarca bu konuda vatandaşlarımızı uyardık ama ne yazık ki halen aynı şekilde hiç alakası olmayacak şekilde muafiyet belgesi ile meydana geliyor. Bunlar doğru şeyler değil. Bu sadece bizim pandemiyle mücadelemizde yükümüzü ağırlaştırır. Bizlerin bu dönemde birbirimizin yükünü hafifletmemiz lazım ama tersi bir şekilde davranarak yükümüzü ağırlaştırırsak süreç uzayacak. Herkes sürecin biran önce bitmesini istiyor ama bunun içinde üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Bizler Kayseri’de bunun için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bir kez daha vatandaşlarımızdan ve meslek sahibi arkadaşlarımızdan ellerindeki belgeleri gerçeğe uygun bir şekilde kullanmalarını istiyoruz. Gerekmedikçe dışarıya çıkmamalarını istiyoruz. Çünkü kurallara uyarak süreci destek veren vatandaşlarımıza da bu şekilde haksızlık yapmış oluruz. Gerçeğe aykırı bir şekilde dışarıya çıktığımız zaman ve muafiyet kapsamında olmadığımız halde bir şekilde dışarı çıkalım ve gezelim dersek, kurallara uyan vatandaşlarımıza büyük haksızlık yapmış oluruz. Lütfen böyle bir davranış içerisinde bulunmayalım. Bizler birbirimize destek olarak ve katkı vererek bu süreci götüreceğiz. Hepimizin amacı süreci biran önce tersine çevirmektir. Bunun için bu 3 günlük kısıtlama çok önemliydi. Bizlerde her zaman sahadayız ve sahada olmaya devam edeceğiz. Biraz daha gayret biraz daha sabır gösterirsek çok yakında zamanda inşallah güzel şeyler konuşacağız. Bunun için herkesin desteğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

“Aşı sırası gelen vatandaşımızda lütfen hemen aşısını yaptırsın”
Günaydın, “Bu konuda sağlı çalışanlarımız iftardan sonra çalışıyor ve merkezlerimiz gece 24’e kadar açık. Burada ihmalkarlık yapmayalım. Sıramız gelmişse biran önce aşımızı olalım. Çünkü aşı sürecini ne kadar hızlı tamamlarsak toplumsal bağışıklığa da o kadar erken geliriz. Toplumsal bağışıklık oranımız yükseldikçe de vaka sayıları ve virüsün dolaşım oranı düşecek. Bunun için aşı çok önemlidir. Aşı en önemli silahımız. Tedbirler önemli bir silahımız. Bunları beraber götürdüğümüz zaman inşallah çok yakında zamanda güzel şeyler konuşacağız” dedi.

“Virüs, kişi, makam ve imkan seçmiyor. Genç demiyor, yaşlı demiyor”
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “3 günlük denetim sürüyor. Malum bu bir yasak değil sınırlandırmadır. Ancak bu sınırlandırmanın iyi niyet ile vatandaşın mağdur olmaması, ekonominin canlı olması, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermesi açısından verilen yetkileri hakikaten istismar eden vatandaşlarımızı da görüyoruz. Aslında bunlar hem kendilerine kötülük ediyor, hem kul hakkına giriyor. Sağlık çalışanlarımızın yükünü artırıyor. Yetki istismarına gerek yok. Kurallara uyarsak sonuç olarak hepimiz kazanırız. Kayseri’mizin insanı bu manada uyumlu ve kuralları asla göz ardı etmeyen bir yaklaşım sergiliyor. Vaka sayısının da ben bu iyi niyetle çalışıp, gayret edip, tersine döneceğine ve düşeceğine inanıyorum. Şuanda sanki ibre o tarafa doğru ama istismarlar arttığı sürece de bu artışın azalacağı da yok gibi duruyor. Bende maalesef geçirdim. Hakikaten nerede duracağı belli olmuyor. Nasıl hareket edeceği belli olmuyor. Kişi seçmiyor, makam seçmiyor, imkan seçmiyor. Genç demiyor, yaşlı demiyor. Gencecik yavrularımızın ağır tablolarla karşılaştığını görüyoruz. Bana bir şey olmaz mantığından uzaklaşıp, kurallara uyarsak, sonuç olarak biz kazanırız. Ben sağlıklı, hayırlı uzun ömürler dileyerek vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramına erişeceğiz, inşallah ağzımızın tadı ile Kadir gecelerini yaşayacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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