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Başkan Akay: “Kayseri Şeker Fabrikasına zarar vermeye çalışanlarına müsaade etmeyeceğiz”

İHA

Başkan Akay: “Kayseri Şeker Fabrikasına zarar vermeye çalışanlarına müsaade etmeyeceğiz”

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, son günlerde bazı basın yayın organlarında haber teşkil eden konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Akay, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminden sonra Türkiye’de birçok kurum ve kuruluşta soruşturmalar yürütüldüğünü belirterek, “Bu süreçte kurumsal sorumluluğumuz ve devletimiz ile demokrasiye olan bağlılığımızın bir sonucu olarak kurumumuz da, üzerine düşen sorumlukları eksiksiz yerine getirmiştir” dedi.
Başkan Akay, Yüce Türk Mahkemelerinin kararları doğrultusunda tüm önlemler alınarak FETÖ ile ilişkisi tespit edilen kişilerin kurumla ilişiğinin kesildiğini de belirttiği açıklamasına şöyle devam etti:
“Kayseri Şeker, 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşanırken, Devletin, Hükümetin ve Demokrasinin yanında olduğunu, daha darbe teşebbüsü devam ederken “Dev afişlerle ilan eden” ilk kuruluşlardandır. Hain darbe girişiminin öncesinden başlayarak gerek tespitlerimiz, gerek emniyet güçlerinin bilgilendirmeleri, gerekse Yüce Türk Mahkemelerinin kararları doğrultusunda tüm önlemler alınarak FETÖ ile ilişkisi tespit edilen kişilerin kurumla ilişiği kesilmiştir. Kurumumuzda hakkında idari işlem yürütülen kişilerle ilgili çoğunlukla, takipsizlik ve beraat kararları alınmış, devam eden davalarla ilgili olarak da süreç hassasiyetle takip edilmiştir. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; suç ve ceza şahsidir. Ülkemizin her alanındaki birçok kurumda yaşanan benzer olayların gelinen noktada binlerce çiftçimizin, çalışanımızın ve paydaşımızın değerlerini yarınlara taşımayı amaçlayan kurumumuzla ilişkilendirilmemesi gerekmektedir. Bu noktada en önemli husus şudur ki hakkında dava açılan kişilerin tamamı mevcut yönetimin görevi devralmasından önce Kayseri Şeker’de göreve başlamış kişilerdir. Mevcut yönetim zamanında göreve başlayıp ta hakkında dava açılan herhangi bir kişi bulunmamaktadır. Kamuoyunda da takip edildiği üzere Kayseri Şeker’in Genel Müdürü Osman Canıtez, yargılamanın ilk aşamasında ceza almış ve aynı gün Yönetim Kurulunun aldığı karar ile kurum ile ilişiği kesilmiştir. Kayseri Şeker’in değerlerinin kişilerden ve olaylardan bağımsız olarak korunması en önemli önceliğimizdir. Ne yazık ki son günlerde gündeme yansıyan gelişmelerin detaylarına vakıf olmadan, manipüle edilerek,geleneksel medya ve sosyal medya üzerinden kurumsal değerlerimizin yıpratılmaya çalışıldığı görülmektedir. Ülkemizin en güzide kuruluşlarından biri olan Kayseri Şeker’in bu süreçte zarar görmesi, ancak kendi çıkarlarını ülkemizin çıkarlarının önünde tutan kişilerin arzu edeceği bir durumdur. Kişilere değil, çiftçilerimize, çalışanlarımıza ve bizzat milletimize ait olan bu köklü kuruluşun zarar görmesine asla müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Kayseri Şeker üzerindeki kişisel hesapları ile şahsıma ve kurumumuza karşı karalama kampanyası yürütenlerin, böylesine bir dönemde menfaatlerini tüm değerlerin önünde tuttuğu ortadadır. Unutulmamalıdır ki bizim çalışma arzumuz devletimize, milletimize ve demokrasimize bağlılığımızdan beslenmektedir. Dolayısıyla Kayseri Şeker şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da ülkemizin çıkarları doğrultusunda Türk Çiftçisine hizmet etmeye devam edecektir. Kayseri Şeker üzerinden kötü hesapları olanlar bilsinler ki; Burası Türk Çiftçisinin helal kazanç kapısıdır. Hukuku hiçe sayarak, kurumumuza ve yöneticilerine iftira atarak rant elde etmek isteyenlere, aziz Türk çiftçisi ve devletimiz asla müsaade etmeyecektir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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