Kayserispor galibiyete hasret

Bağdat’ta hastanede yangın: Çok sayıda ölü var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayserispor, ligde oynadığı son 8 maçını kazanamadı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor’da galibiyet hasreti 8 maça çıktı. Bu maçlarda 4 kez yenilen sarı kırmızılı ekip, 4 beraberlik aldı. Küme düşme hattının hemen üzerine yer alan Kayserispor, son 8 maçında Galatasaray, Karagümrük, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarını kaybederken Göztepe, Trabzonspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarından da beraberlikler aldı. Sarı kırmızılılar son 8 maçında 5 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.

Kayserispor'un oynadığı son 8 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:

30.Hafta KayserisporGalatasaray 03

31.Hafta KaragümrükKayserispor 30

32.Hafta KayserisporGöztepe 11

33.Hafta TrabzonsporKayserispor 11

34.Hafta KayserisporAntalyaspor 01

35.Hafta KonyasporKayserispor 00

36.Hafta KayserisporGençlerbirliği 22

37.Hafta BeşiktaşKayserispor 31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.