Kayseri Gençlerbirliği çeyrek finalde

Kadınlar Futbol Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Kadın Futbol Ligi'nde D gruplarındaki karşılaşmalar bugün tamamlandı ve gruplarında ilk iki sırayı alarak isimlerini çeyrek finale yazdıran ekipler belli oldu. Antalya'daki Emirhan Otel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmalarda D Grubu’nda Kayseri Gençlerbirliği ile Kocaeli Bayan Futbol Takımı 22 beraber kalırken, Konak Belediyespor ise Karadeniz Ereğli Belediyespor’u 10 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Konak Belediyespor D Grubunu 7 puanla lider tamamlarken, Kayseri Gençlerbirliği ise 5 puanla ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükselen ekipler oldular. Kayseri Gençlerbirliği D Grubunda oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puan topladı. Mağlup olmayan gruptan çıkmayı başaran Kayseri ekibi Gençlerbirliği büyük bir başarıya imza attı.
Kayseri Gençlerbirliği’nin D Grubunda aldığı sonuçlar şu şekilde;
Konak BelediyesporKayseri Gençlerbirliği 00
Krd. Ereğli BelediyesporKayseri Gençlerbirliği 01
Kocaeli Bayan FutbolKayseri Gençlerbirliği 22
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.