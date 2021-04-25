Kayseri Gençlerbirliği çeyrek finalde

Kadınlar Futbol Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Kadın Futbol Ligi'nde D gruplarındaki karşılaşmalar bugün tamamlandı ve gruplarında ilk iki sırayı alarak isimlerini çeyrek finale yazdıran ekipler belli oldu. Antalya'daki Emirhan Otel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmalarda D Grubu’nda Kayseri Gençlerbirliği ile Kocaeli Bayan Futbol Takımı 22 beraber kalırken, Konak Belediyespor ise Karadeniz Ereğli Belediyespor’u 10 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Konak Belediyespor D Grubunu 7 puanla lider tamamlarken, Kayseri Gençlerbirliği ise 5 puanla ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükselen ekipler oldular. Kayseri Gençlerbirliği D Grubunda oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puan topladı. Mağlup olmayan gruptan çıkmayı başaran Kayseri ekibi Gençlerbirliği büyük bir başarıya imza attı.

Kayseri Gençlerbirliği’nin D Grubunda aldığı sonuçlar şu şekilde;

Konak BelediyesporKayseri Gençlerbirliği 00

Krd. Ereğli BelediyesporKayseri Gençlerbirliği 01

Kocaeli Bayan FutbolKayseri Gençlerbirliği 22

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